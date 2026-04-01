DAX24.234 -0,2%Est505.928 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 +6,3%Nas24.464 +0,8%Bitcoin66.870 +2,9%Euro1,1737 ±-0,0%Öl100,5 +1,4%Gold4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX unentschlossen -- Wall Street im Plus -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Trumps kündigt verlängerte Waffenruhe an: Ölpreise ziehen dennoch an Trumps kündigt verlängerte Waffenruhe an: Ölpreise ziehen dennoch an
Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul begrüßt Ende der Blockade von Ukraine-Hilfe

22.04.26 15:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat das Ende der ungarischen Blockade des milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine begrüßt. "Ungarn ist zurück in der europäischen Familie und wir können ein klares Zeichen der Unterstützung der Ukraine geben. Die Ukraine, die ja unsere Freiheit, unsere Sicherheit verteidigt", sagte der CDU-Politiker in Berlin vor seinem Abflug nach Irland.

Zugleich könne nun mit dem nunmehr 20. Sanktionspaket der Druck auf Russland erhöht werden. Russland müsse die Zeichen der Zeit erkennen. Wadephul sagte: "Wenn Russland seine Möglichkeiten abwägt und feststellt, welche Kosten dieser Krieg auch für das Land selbst hat, dann ist es eine kluge Entscheidung, jetzt sich verhandlungsbereit zu zeigen."

Ungarn hatte seine monatelange Blockade geplanten EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orban trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll. Zudem konnten die ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg bringen./cn/DP/jha