Wadephul besucht Marokko - Sicherheit und Wirtschaft zentral

RABAT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul startet an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Marokko. In der Hauptstadt Rabat will der CDU-Politiker seinen marokkanischen Kollegen Nasser Bourita zu einem sogenannten strategischen Dialog treffen, wie die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin mitteilte. Die Beratungen in diesem Format finden alle zwei Jahre auf Ebene der Außenminister statt. Zuletzt war Bourita dafür im Juni 2024 in Berlin. Zudem soll es um die Lage im Nahen Osten und in der Sahel-Region gehen.

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Marokko ist nach Angaben der Sprecherin für die Bundesregierung ein zentraler Partner in Nordafrika, der als wichtiges Bindeglied zwischen dem afrikanischen und europäischen Kontinent dient. Die bilateralen Beziehungen hätten sich gerade was den wirtschaftlichen Austausch betreffe positiv entwickelt. Der Außenminister wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Auch das Thema Migration dürfte zwischen Wadephul und Bourita zur Sprache kommen. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten Ende Februar einer Gesetzesänderung zugestimmt, nach der Deutschland und andere EU-Staaten von Juni an einfacher in Drittstaaten abschieben können, zu denen Schutzsuchende keinerlei Verbindung haben. Dabei geht es um die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten sowie das Kosovo, Kolumbien und die südasiatischen Staaten Indien und Bangladesch./bk/DP/jha