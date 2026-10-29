DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,70 +0,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.727 -1,5%Euro 1,1145 -0,1%Öl 114,1 -1,0%Gold 4.039 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wadephul besucht Panama - Seewege-Freiheit zentral

BERLIN/PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) besucht an diesem Donnerstag Panama. Hintergrund dürften auch die Versuche von US-Präsident Donald Trump sein, mehr Einfluss auf den von dem mittelamerikanischen Land unterhaltenen Panamakanal zu bekommen. Die etwa 82 Kilometer lange Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik ist einer der wichtigsten Seewege der Welt.

Werbung

Wadephul will auch die Schleusenanlagen des Kanals besichtigen. Infolge des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf die Straße von Hormus erlebt der Handel durch den Panamakanal einen Aufschwung. Vor allem passieren mehr Öltanker die Wasserstraße. Der Kanal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres gebaut. Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Verwaltung an Panama.

Nach Spannungen zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit unterzeichneten Panama und die USA ein Memorandum zur Kooperation in Sicherheitsfragen. Zuvor hatte Trump gedroht, die Wasserstraße für die USA zurückzuholen.

Politische Gespräche in Panama-Stadt

In der Hauptstadt Panama-Stadt will Wadephul mit Präsident José Raúl Mulino und seinem Kollegen Javier Martínez-Acha Vásquez getrennte Gespräche führen. Am Donnerstagnachmittag wird der deutsche Außenminister nach Atlanta weiterreisen, in die Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia. Dort nimmt er am Freitag und Samstag am Treffen der Außenminister der G20-Runde der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte teil./bk/aso/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.