DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -1,4%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.964 -0,9%Euro1,1497 -1,0%Öl78,88 -0,6%Gold4.260 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Nach Zinspause: Fed-Mitglieder rechnen wieder mit Zinserhöhungen - Das sind die Folgen für Anleger und Sparer Nach Zinspause: Fed-Mitglieder rechnen wieder mit Zinserhöhungen - Das sind die Folgen für Anleger und Sparer
Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Bundeswehr verteidigt 'jeden Zentimeter' der Nato

17.06.26 22:05 Uhr

BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat dem Nato-Verbündeten Polen zugesichert, dass die Bundeswehr ohne Wenn und Aber zur Verteidigung seines Nachbarn bereitsteht. Auf die Frage, ob sich Polen im Falle einer russischen Aggression auf die Hilfe Deutschlands verlassen könne, antwortete Wadephul in einem Interview mit der Deutschen Welle und dem polnischen Sender TVP: "Wir werden keine Sekunde zögern."

Weiter sagte der CDU-Politiker: "Wenn das Nato-Territorium angegriffen wird, und es geht ja im Zweifel nur um Russland, dann werden deutsche Soldatinnen und Soldaten sofort jeden Zentimeter verteidigen. Das ist eine Zusage. Und das ist vollkommen klar."

"Wir stehen zusammen"

Wadephul betonte die enge Partnerschaft mit Polen, was sich auch in dem am Mittwoch unterzeichneten Militärabkommen niederschlage. Die beiden Staaten hätten eine gemeinsame Aufgabe zur Verteidigung Europas gegen die russische Bedrohung. "Wir stehen zusammen. Und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren."

Zu Befürchtungen Polens, bei möglichen Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs im sogenannten E3-Format durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien übergangen zu werden, sagte Wadephul, dieses Format werde nicht ein Komma setzen, ohne dass Polen einverstanden ist.

Die neue Militärvereinbarung betont nach Angaben der Bundesregierung die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand im Rahmen von EU und Nato. Polen und Deutschland wollen auch bei der Entwicklung militärischer Fähigkeiten und in der Rüstungsindustrie enger zusammenarbeiten. Zudem soll es gemeinsame Manöver geben./toz/DP/men