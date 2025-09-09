DAX23.759 +0,7%ESt505.344 +0,5%Top 10 Crypto15,54 -1,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.048 +0,2%Euro1,1730 +0,1%Öl66,62 +1,5%Gold3.610 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Aktie im SDAX gefragt: HORNBACH-Chef nennt Stimmung in der Branche zu negativ Aktie im SDAX gefragt: HORNBACH-Chef nennt Stimmung in der Branche zu negativ
Mercedes-Benz-Aktie fester: Bringt dieses neu vorgestellte E-Auto die Wende? Mercedes-Benz-Aktie fester: Bringt dieses neu vorgestellte E-Auto die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Wadephul: Deutschland wird zu Sicherheitsgarantien beitragen

08.09.25 09:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul versucht, Zweifel an der Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands oder einer Friedenslösung auszuräumen. "Natürlich wird Deutschland seinen Teil zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine beitragen", sagte der CDU-Politiker laut Redemanuskript bei der Eröffnung der jährlichen Konferenz der deutschen Botschafterinnen und Botschafter im Auswärtigen Amt in Berlin. Wie die Garantien konkret aussehen könnten, sagte er nicht.

Wer­bung

CSU-Chef Markus Söder hatte sich gegen Überlegungen gestellt, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen. Damit geht er anders vor als Kanzler Friedrich Merz (CDU), der in dieser Frage aktuell noch nichts ausschließen will. "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato", sagte Söder der "Rheinischen Post".

Wadephul betonte indes laut Manuskript: "Russland wird sein aggressives Verhalten fortsetzen und noch stärker gegen uns richten - wenn wir es nicht davon abhalten." Drei Wochen nach dem Alaska-Gipfel müsse man feststellen, dass Russland jede Ausflucht nutze, um seinen Krieg weiterzuführen und einem Dreiergipfel aus dem Weg zu gehen. "Es liegt an uns. Wir müssen viel stärker selbst die Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen."

Wadephul wirbt um nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Der Außenminister warb bei den Botschafterinnen und Botschaftern um Unterstützung bei der deutschen Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN). Deutschland kandidiert für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für den Zeitraum 2027 bis 2028. Zwar sei der Sicherheitsrat blockiert, dort werde gestritten, nicht entschieden. Das Völkerrecht sei schwer angeschlagen, der Multilateralismus am Taumeln. Gerade vor diesem Hintergrund sagte Wadephul: "Deutschland gehört als einer der zentralen europäischen Gewichte an diesen Tisch."

Wer­bung

Zudem eröffne die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat gerade in einem immer raueren geopolitischen Klima Zugänge zu Entscheidungen, Formaten und Informationen. "Zugänge, die auch Jahre nach unserer Mitgliedschaft geöffnet bleiben", fügte er hinzu./bk/DP/stk