DAX 25.257 +1,3%ESt50 6.232 +0,9%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,69 +0,6%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 77.105 +2,3%Euro 1,1254 +0,1%Öl 99,6 -2,7%Gold 4.188 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wadephul: Druck auf Moskau für Ende der Getreideblockade

ROM (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert mehr Druck auf Russland für ein Ende der Blockade der ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer. Man müsse dafür sorgen, "dass Europa hier lauter wird bei diesem Thema, und zweitens, dass die Staaten des Globalen Südens hier auch noch klarer ihre Interessen formulieren", sagte der CDU-Politiker nach Gesprächen im Vatikan. "Ich glaube, dann gibt es eine ernsthafte Chance, noch zu einer Lösung zu kommen". Mit dem Begriff Globaler Süden sind meist Länder in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten und Asien gemeint.

Werbung

"Die Zeit drängt, der Hunger naht bedauerlicherweise." Das Getreide drohe zu verderben, "und das dürfen wir nicht geschehen lassen", sagte Wadephul. "Es wäre eine weitere völlig unnötige Katastrophe. Und deswegen werde ich nicht müde werden, dieses Thema weiter zu bearbeiten." Der Minister hat bereits mehrfach vor drohenden Hungersnöten etwa in Afrika oder auch in Lateinamerika gewarnt, falls die Getreideblockade nicht endet.

Thema ist "außerordentlich akut"

Wadephul hatte sich mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Nummer zwei im Vatikan, und dem Außenbeauftragten, Erzbischof Paul Gallagher, zu getrennten Gesprächen getroffen. Auch bei seinem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am vergangenen Samstag am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hatte er über das Thema drohender Hungersnöte geredet. Greifbare Ergebnisse brachte das damalige Treffen nicht.

Das Thema sei "außerordentlich akut" und deswegen auch Gegenstand der Gespräche mit Parolin und Gallagher gewesen, sagte Wadephul. Gallagher habe versichert, dass er die Initiative für ein Ende der Blockade unterstütze und das Thema weiterhin in allen Gesprächen auch mit Russland ansprechen werde. Das sei wichtig, weil die Stimme des Vatikans gehört werde. Gallagher hatte Ende August in Moskau von Lawrow die Aufnahme "echter Verhandlungen" mit internationaler Unterstützung gefordert. Alle Vermittlungsversuche des Vatikans waren bislang allerdings gescheitert.

Werbung

Papst Leo XIV. forderte erst diese Woche wieder internationale Anstrengungen für Gespräche über ein Kriegsende. Der Vatikan hat den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt, versucht aber, den Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten.

Gespräche mit Flüchtlingen

Teil der Reise war außerdem ein Besuch des evangelischen Außenministers bei der christlichen Hilfsorganisation Sant'Egidio. Der CDU-Politiker führte dort Gespräche mit Flüchtlingen - darunter ein Arzt aus Äthiopien - die von Sant'Egidio bei ihrer Integration in Italien unterstützt werden, etwa durch Sprachkurse. "Das sind natürlich wirklich bewegende Schicksale, die wir hier gesehen haben." Die Organisation ermöglicht schutzbedürftigen Menschen eine legale Einreise nach Italien und nimmt sie dann bei sich auf. "Das finde ich gelebte Nächstenliebe und das beeindruckt mich sehr", sagte Wadephul./bk/wum/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.