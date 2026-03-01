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Wadephul: Europa bei Plänen für Ende des Iran-Kriegs einbeziehen

26.03.26 21:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert von den USA, Europa in die Planungen für ein Ende des Iran-Kriegs einzubeziehen. "Wir als Europäer müssen natürlich einbezogen werden jetzt in die Gedankenwelt der USA, wie dieser Krieg beendet werden kann", sagte der CDU-Politiker RTL. Der Krieg beeinflusse die Wirtschaft und die Energiepreise in Deutschland und Europa sehr stark. "Und deswegen müssen wir natürlich wissen, wann und unter welchen Bedingungen dieser Krieg beendet werden kann, wann die Ziele erreicht werden können."

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Diese Dringlichkeit wolle er beim Treffen mit den G7-Außenministern am Freitag im französischen Vaux-de-Cernay deutlich machen, sagte Wadephul mit Blick auf die Teilnahme von US-Außenminister Marco Rubio. Am Ende des Tages stehe Deutschland Seite an Seite mit den USA und Israel, "weil wir ein gemeinsames Interesse haben, dass keine Gefahr mehr vom Iran ausgeht"./vrb/DP/jha