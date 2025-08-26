DAX24.325 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,71 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Wadephul fordert Koalition zu mehr Teamspiel auf

25.08.25 11:44 Uhr

ZAGREB (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ruft Schwarz-Rot zum Start in die Reformarbeit nach der Sommerpause zu mehr Teamspiel auf. "Ich gehe in die Arbeit des zweiten Halbjahres unserer Koalition mit Zuversicht", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman in der Hauptstadt Zagreb auf eine entsprechende Reporterfrage. Wadephul will am Nachmittag an den Beratungen der Unionsseite mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) zum "Herbst der Reformen" im Kanzleramt teilnehmen.

Wer­bung

"Wir müssen konzentriert zusammenarbeiten. Wir müssen unsere Arbeit machen. Dafür sind wir gewählt worden. Und wir müssen zum Teamspiel bereit sein", sagte Wadephul auch vor dem Hintergrund der von Merz und der Union verlangten Sozialreformen.

Wadephul mit Fußball-Vergleich: Gegenseitig mal den Ball überlassen

Angesichts der gerade wieder gestarteten Bundesliga zog der Minister einen Vergleich zum Fußball: "Gute und erfolgreiche Mannschaften zeichnen sich dadurch aus, dass man sich gegenseitig mal den Ball überlässt und denjenigen Spieler oder diejenige Spielerin auf das Tor schießen lässt, der oder die die beste Position hat." Er fügte hinzu: "Wenn wir mit diesem Geist in die weitere Arbeit der Koalition gehen, dann sind wir gut aufgestellt und werden auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des demokratischen parlamentarischen Systems in Deutschland festigen."

Merz will am Nachmittag vor dem Hintergrund der Reibereien mit dem Koalitionspartner SPD im Kanzleramt unter anderem mit allen Unionsministern, dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Spitzenleuten der CSU im Kanzleramt zusammenkommen und über die Lage der Koalition beraten./bk/DP/stw