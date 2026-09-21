DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.835 +0,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 101,7 -2,1%Gold 4.363 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wadephul fordert von UN Fortschritte bei Krisenlösung

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland fordert von den Vereinten Nationen (UN) Fortschritte bei den Bemühungen zur Beendigung von Kriegen wie in der Ukraine sowie im Nahen und Mittleren Osten. "Wenn die Staatengemeinschaft in diesen Tagen in New York zusammenkommt, dann darf es nicht nur um eine reine Bestandsaufnahme all der Krisen, Konflikte und Kriege gehen", verlangte Außenminister Johann Wadephul (CDU) vor der Abreise zur UN-Generaldebatte in New York. Alle Verantwortlichen sollten bereit sein, "ernsthaft um jeden noch so kleinen Schritt zur Lösung zu ringen".

Werbung

Die Perspektive auf ein nachhaltiges konfliktfreies Miteinander sei dem Modus der Dauereskalation gewichen, kritisierte Wadephul. Es gebe aber "eine Verpflichtung, unsere Kräfte zu bündeln, damit eine Umkehr möglich ist". Deutschland werde darauf hinarbeiten, die "beklemmende Sprachlosigkeit zwischen den Konfliktparteien" zu überwinden.

Bei dem internationalen Treffen in New York wird im Kreis der Staats- und Regierungschefs Kanzler Friedrich Merz fehlen. Der CDU-Chef hatte seine geplante Reise nach den schweren Verlusten seiner Christdemokraten in Sachsen-Anhalt abgesagt. Heute steht für ihn zudem die Nachlese der Abstimmungen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auf dem Programm. Wadephul vertritt Deutschland mit Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) bei den UN.

Wadephul verlangte, Moskau müsse "zur Erkenntnis gebracht werden, dass es an der Zeit ist, auf einen Kurs ernsthafter Verhandlungen einzuschwenken". Russland bedrohe EU- und Nato-Mitgliedstaaten immer unverhohlener. Man werde zudem beraten, wie die UN mehr Verantwortung für maritime Sicherheit etwa an der Straße von Hormus und am Bab al-Mandab übernehmen könnten, wo der Iran und die von Teheran unterstützte Huthi-Miliz "seit Monaten die Lebensadern des freien Handelsverkehrs im Würgegriff" hielten.

Werbung

Der Außenminister will heute in New York (Ortszeit; 1.00 Uhr MESZ Dienstag) bei einem Treffen mit seinen Kollegen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien Partnerschaften weiter vertiefen. Die Generaldebatte biete Möglichkeiten wie kein zweites Forum, sich zu grundlegenden Herausforderungen international breit abzustimmen, sagte Wadephul. Neben Deutschland gehören der G7-Gruppe Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an./bk/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.