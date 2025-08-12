DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,65 +2,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.310 -0,1%Euro1,1607 -0,4%Öl66,77 +0,7%Gold3.351 -1,4%
Wadephul: Gewalt darf keine Grenzen in Ukraine verschieben

11.08.25 21:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen hat Außenminister Johann Wadephul Spekulationen über mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine für einen Frieden mit Russland eine Absage erteilt. "Gewalt darf keine Grenzen verschieben", schrieb der CDU-Politiker am Abend auf X. Deutschland unterstütze das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Ergebnis müsse ein gerechter und dauerhafter Friede sein.

Wadephul betonte mit Blick auf die Videokonferenz der Außenminister: "Wo unsere Sicherheit berührt ist, müssen wir mitentscheiden." Deswegen habe man sich mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas beraten.

Am Freitag wollen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. Trump sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab./kli/DP/he