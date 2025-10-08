DAX24.610 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,96 -0,7%Nas22.953 +0,7%Bitcoin105.384 +1,1%Euro1,1618 -0,4%Öl66,29 +0,9%Gold4.048 +1,6%
Wadephul: Hamas muss Friedensplan 'endlich zustimmen'

08.10.25 16:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Nahost-Debatte im Bundestag hat die Bundesregierung eindringlich für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump geworben. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht die islamistische Hamas am Zug: "Sie muss jetzt endlich zustimmen." Erklärtes Ziel sei "eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden, Sicherheit und Würde leben können", erläuterte Wadephul in einer Aktuellen Stunde, die auch der israelische Botschafter Ron Prosor auf der Tribüne des Plenarsaals verfolgte.

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sprach von einer "einmalige Chance" auf Frieden. "Diese Chance darf nicht vertan werden." Neben einem Wiederaufbau des Gazastreifens stellte sie auch kurzfristig humanitäre Hilfe in Aussicht. "Bereits im Moment der Waffenruhe stehen wir bereit zu helfen."/ax/DP/men