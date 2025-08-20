DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,6%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.780 -0,3%Euro1,1645 -0,1%Öl67,15 +0,2%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Wadephul in Indonesien - Wirtschaft und Soziales im Zentrum

21.08.25 05:48 Uhr

JAKARTA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt mit einem sozialen und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt seine erste längere Asienreise im Amt fort. Der CDU-Politiker will an diesem Donnerstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gemeinsam mit Gesundheitsminister Budi Gundai Sadikin die Staatliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe besuchen. Angesichts des Pflegekräftemangels hat Deutschland Interesse, in diesem Bereich Fachkräfte auch aus Indonesien anzuwerben.

Wer­bung

Die Bundesregierung sieht großes Potenzial für Fachkräftegewinnung aus Indonesien, zumal die Hälfe der Bevölkerung jünger als 30 Jahre alt ist. Wadephul will an der Fachhochschule mit den Auszubildenden ins Gespräch kommen und sich ein Bild etwa davon machen, wie sie sich künftige Berufspläne in Deutschland vorstellen. Bisher bewegt sich hier die Fachkräftemigration mit rund 1.000 Visa pro Jahr auf niedrigem Niveau.

Besuch von Produktionsanlage für Lkw- und Bus-Chassis

Anschließend will Wadephul eine Produktionsanlage der Daimler Truck AG in Cikarang im Osten Jakartas besuchen. Dort werden Chassis für Lkw und Busse herstellt. In dem Standort mit rund 200 Mitarbeitern und gut 130.000 Quadratmeter werden monatlich knapp 200 dieser Fahrgestelle montiert. Der Standort wurde im Juni eröffnet, Daimler Truck investierte insgesamt 27 Millionen Euro. Eine Besonderheit ist eine eigene Teststrecke, die Wadephul sich ebenfalls anschauen will.

Der Minister plant danach Besuche Istiqlal-Moschee - geführt durch den Großimam Nasaruddin Umar - und der Kathedrale von Jakarta, geführt von Erzbischof Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo. Dabei will sich Wadephul ein Bild vom Zusammenleben der Religionen in der Stadt machen. Auch den sogenannten "Tunnel der Freundschaft", der beide Gotteshäuser verbindet, will er sich anschauen./bk/cfn/DP/nas