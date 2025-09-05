DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.391 -0,2%Euro1,1632 -0,1%Öl68,96 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab
Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Wadephul in Neu-Delhi - China und Russland im Zentrum

03.09.25 05:34 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seinen Indienbesuch mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Neu-Delhi fort. Angesichts der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte es neben den Perspektiven für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit auch um das Verhältnis der mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Demokratie zu China und Russland gehen.

Wer­bung

Indiens Präsident Narendra Modi hatte beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der chinesischen Hafenstadt Tianjin kürzlich demonstrative Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping gezeigt. Wadephul will sich davon nicht beeindrucken lassen und für einen Ausbau der Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit Indien in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Rüstung werben.

Ministertreffen und ein Hockey-Training

Der Bundesaußenminister will sich mit dem Minister für Handel und Industrie, Shri Piyush Goya, und seinem Kollegen Subrahmanyam Jaishankar treffen. Zudem ist der Besuch einer Schule geplant, an der auch Deutsch unterrichtet wird und deren Schülermannschaft an landesweiten Hockey-Wettbewerben teilnimmt. Wadephul wird von dem ehemaligen deutschen Hockey-Nationalspieler und Olympiasieger Moritz Fürste begleitet, der an einem Training der Schülerinnen und Schüler teilnehmen soll. Es wird erwartet, dass auch der Minister zum Hockeyschläger greift./bk/dg/DP/jha