Wadephul in Neu-Delhi - China und Russland im Zentrum

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seinen Indienbesuch mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Neu-Delhi fort. Angesichts der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte es neben den Perspektiven für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit auch um das Verhältnis der mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Demokratie zu China und Russland gehen.

Indiens Präsident Narendra Modi hatte beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der chinesischen Hafenstadt Tianjin kürzlich demonstrative Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping gezeigt. Wadephul will sich davon nicht beeindrucken lassen und für einen Ausbau der Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit Indien in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Rüstung werben.

Ministertreffen und ein Hockey-Training

Der Bundesaußenminister will sich mit dem Minister für Handel und Industrie, Shri Piyush Goya, und seinem Kollegen Subrahmanyam Jaishankar treffen. Zudem ist der Besuch einer Schule geplant, an der auch Deutsch unterrichtet wird und deren Schülermannschaft an landesweiten Hockey-Wettbewerben teilnimmt. Wadephul wird von dem ehemaligen deutschen Hockey-Nationalspieler und Olympiasieger Moritz Fürste begleitet, der an einem Training der Schülerinnen und Schüler teilnehmen soll. Es wird erwartet, dass auch der Minister zum Hockeyschläger greift./bk/dg/DP/jha