DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Wadephul: Indonesien und Japan Schlüsselländer für Wirtschaft

21.08.25 16:39 Uhr

JAKARTA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht in Indonesien und Japan Schlüsselländer in Asien für die deutsche Wirtschaft. "Indonesien ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Märkte haben auf der Welt, die bei uns nicht richtig gesehen werden", sagte der CDU-Politiker in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zum Abschluss eines viertägigen Antrittsbesuches in beiden Ländern. Wadephul hatte zuvor eine Produktionsanlage des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck AG in Jakarta besucht.

Wer­bung

Indonesien sei ein Land mit mehr als 280 Millionen Menschen, das sich langsam, aber stetig nach oben entwickele, sagte Wadephul. "Eine wachsende Mittelschicht, eine wachsende Zahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nach neuen Produkten und nach neuen Ideen Ausschau halten, die müssen wir endlich erkennen", fügte er hinzu. "Es gibt eben nicht den einen Weg, sich breiter aufzustellen oder den einen Weg, sich unabhängig zu machen, sondern viele Wege. Und ich glaube, dass insbesondere hier in dieser Region große Chancen bestehen."

Wadephul bei Daimler Truck in Jakarta

Wadephul hatte sich zuvor über die Arbeit in dem erst im Juni eröffneten Produktionsstandort der Daimler Truck AG in Cikarang im Osten Jakartas informieren lassen. Das Unternehmen stellt dort Chassis für Lkw und Busse her. Mit rund 200 Mitarbeitern werden auf gut 130.000 Quadratmetern monatlich knapp 200 dieser Fahrgestelle für den indonesischen Markt und für den Export in die Nachbarregion montiert. Daimler Truck investierte insgesamt 27 Millionen Euro in den neuen Standort. Eine Besonderheit ist eine eigene Teststrecke, die der Minister sich anschaute.

Daimler Truck mit Produktionsstätte in Indonesien

Daimler Truck ist nach Angaben der Bundesregierung eines der wenigen deutschen Unternehmen, die auf dem indonesischen Markt neben Vertrieb und Ausbildung eigene Produktionsstätten haben. Das Dax-Unternehmen hatte Anfang Juli angekündigt, in Europa wettbewerbsfähiger werden und bis 2030 etwa 5.000 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Betroffen ist demnach die zuletzt schwächelnde Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist./bk/DP/mis