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Wadephul: Irans Erklärung kann richtiger Schritt sein

08.06.26 17:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die iranische Ankündigung zu einem Ende der Angriffe auf Israel begrüßt. "Die heutige Erklärung Irans, die Angriffe seien beendet, kann ein richtiger Schritt sein. Wir werden jetzt genau beobachten, wie belastbar die Äußerung ist", sagte der CDU-Politiker bei einem Auftritt mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in Berlin. Zugleich forderte er die Führung in Teheran auf, ihren Einfluss auf die Hisbollah-Miliz im Libanon zu verstärken, um ein Ende von deren Angriffen auf Israel zu erreichen.

"Voraussetzung für jede langfristige Befriedung ist Verhandlungsbereitschaft", fügte Wadephul hinzu. Deswegen unterstütze die Bundesregierung ausdrücklich die Bemühungen der USA um eine diplomatische Lösung. Man appelliere "an alle Beteiligten, ein Wiederaufflammen der kriegerischen Auseinandersetzung zu vermeiden".

Die iranische Militärführung hatte zuvor ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte dem Nachrichtenportal "ynet" später, Israel werde die Angriffe auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump einstellen./bk/DP/men