DAX23.707 -0,1%ESt505.503 +0,1%Top 10 Crypto15,48 +1,0%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.586 -0,3%Euro1,1742 +0,4%Öl68,86 -1,3%Gold3.815 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

Wadephul: Lösung im Gaza-Krieg zum Greifen nah

29.09.25 13:13 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert Israel und die islamistische Terrororganisation Hamas auf, dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen zuzustimmen. Dank des Einsatzes der US-Regierung sei "eine Lösung zum Greifen nah", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Polen, Frankreich und der Ukraine in Warschau. Er fügte hinzu: "Wir fordern alle Beteiligten auf, nun auch den Mut zum letzten entscheidenden Schritt zu haben."

Wer­bung

"Dieser Krieg muss jetzt endlich zu einem Ende kommen und die Hamas muss die Geiseln endlich zurück zu ihren Familien lassen", sagte Wadephul. Die Bundesregierung habe sich in den vergangenen Monaten intensiv darum bemüht, in diese Phase zu kommen. "Es ist jetzt der Zeitpunkt, die Tür zu einem langfristigen Frieden aufzustoßen", sagte der Minister. Die Bundesregierung sei der Überzeugung, dass nur eine verhandelte Zweistaatenlösung Frieden bringen werde, in dem die Hamas keinerlei Rolle mehr spielen könne.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs wollte Trump Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Laufe des Tages einen Plan für ein Ende des Blutvergießens vorlegen. Die Beratungen über den Plan seien "in der Endphase", sagte Trump der Nachrichtenseite "Axios"./bk/DP/stk