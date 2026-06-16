DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.300 +1,2%Euro1,1596 -0,1%Öl83,48 -3,8%Gold4.309 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Minenräumung nur bei klaren Voraussetzungen

15.06.26 23:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht eine deutsche Beteiligung an einer Minenräumung in der Straße von Hormus an bestimmte Voraussetzungen gebunden. "Wir müssen jetzt erst einmal wissen: Ist wirklich klar, es gibt keine Kampfhandlungen? Ist wirklich klar, dass von beiden Seiten gewollt ist, dass andere die Minen räumen? Wenn wir das wissen, können wir darüber reden", sagte Wadephul im ZDF-"heute-journal".

"Dann brauchen wir entsprechende rechtliche Grundlagen, völkerrechtliche Grundlagen und Grundlagen, die sich aus dem deutschen Recht ergeben. Und dann werden wir den Bundestag damit befassen", erklärte Wadephul mit Blick auf ein entsprechendes Mandat des Parlaments. "Wir sind darauf vorbereitet. Wir sind dazu bereit." Aber der Außenminister schränkte ein: "Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen mir noch die Voraussetzungen dafür, dass ich sagen kann, ein Mandat steht unmittelbar bevor."

Europäer: Sind bereit für Mission in der Straße von Hormus

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien hatten sich zuvor bereit erklärt, die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu unterstützen. Das umfasse "eine rein defensiv ausgerichtete, unabhängige Mission, um die Handelsschifffahrt zu ermutigen und Minenräumung durchzuführen", erklärten Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges verständigt. Die Unterzeichnung ist für Freitag in der Schweiz geplant. Das Abkommen sieht unter anderem eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Über den genauen Inhalt der Vereinbarung ist aber vieles bislang nicht bekannt.

"Der Iran kann nicht nuklear bewaffnet sein"

Wadephul sagte, es müsse in der Vereinbarung "natürlich" um Irans Nuklearprogramm gehen. "Es muss darum gehen, dass der Iran versteht, dass er nicht nuklear bewaffnet sein kann. Das ist vollkommen klar", sagte er. Frankreich, Großbritannien und Deutschland würden Wert darauf legen, dass das sichergestellt sei. Sonst werde man die europäischen Sanktionen gegen den Iran nicht lockern können./bg/DP/men