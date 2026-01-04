DAX22.710 +0,7%Est505.568 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +3,1%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.915 -0,5%Euro1,1499 +0,3%Öl117,1 +2,3%Gold4.577 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Putin darf von Nahost-Eskalation nicht profitieren

31.03.26 13:20 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sagt der Ukraine auch angesichts des Iran-Kriegs anhaltende Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg von Kremlchef Wladimir Putin zu. "Er hat unterschätzt, wie lang unser Atem, wie felsenfest unsere Entschlossenheit ist", sagte der CDU-Politiker in Kiew, nachdem er gemeinsam mit EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas und Kollegen aus der EU in der Kleinstadt Butscha nordwestlich der Hauptstadt an die Opfer des russischen Massakers zu Beginn des Krieges dort gedacht hatte.

"Zieht Putin in der Ukraine den Schluss, dass sich Angriffskriege lohnen, dann werden weitere folgen", warnte Wadephul. "Deswegen sind wir uns einig: Putin darf von der aktuellen Eskalation im Nahen Osten nicht profitieren." Der russische Präsident "hofft darauf, dass sich die Unterstützer der Ukraine irgendwann abwenden. Aber wir werden ihm diesen Gefallen nicht tun."

"Butscha bleibt offene Wunde für Ukraine und Europa"

Butscha sei unter der Besatzung Russlands "zur Hölle auf Erden" geworden, sagte Wadephul. Der Ort stehe "für die Unmenschlichkeit und Brutalität, für die unsagbaren gezielten Verbrechen gegen Zivilisten, die fester Bestandteil der russischen Kriegsführung sind". Wohin auch immer Putins Russland gehe, es bringe Kriegsverbrechen und Barbarei. "Butscha bleibt eine offene Wunde auf der Seele der Ukraine und auf der Seele Europas", sagte der Minister.

Bundesregierung will Täter zur Rechenschaft ziehen

Als Gründungsmitglied der Schadenersatzkommission und mit dem Einsatz für ein Sondertribunal für das Verbrechen der Aggression setze sich Deutschland dafür ein, "dass Russlands Untaten nicht ungestraft bleiben", erinnerte Wadephul. Er habe dem Generalsekretär des Europarats heute auch offiziell mitgeteilt, dass Deutschland Mitglied des Verwaltungsrats des Sondertribunals werden wolle. "Damit ist ein nächster wichtiger Schritt getan", sagte Wadephul.

Der Außenminister teilte zudem mit, dass die Bundesregierung zusätzliche 70 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine zur Verfügung stelle. Das Geld gehe an UN-Organisationen sowie an lokale und internationale Nichtregierungsorganisationen, die für Menschen insbesondere in den Frontgebieten dringend benötigte Unterstützung leisten. Dabei gehe es etwa um Brikettlieferungen bis zu mobil einsetzbaren Ärzteteams oder Beratungen zu mentaler Gesundheit./bk/aha/ast/DP/nas