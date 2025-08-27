Wadephul reist zu Antrittsbesuchen nach Estland und Dänemark

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Donnerstag vor dem Hintergrund des andauernden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu Antrittsbesuchen nach Estland und Dänemark. Der CDU-Politiker will in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Margus Tsahkna zu einem Gespräch zusammenkommen und später auch Präsident Alar Karis treffen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin ankündigte. Zudem will der deutsche Außenminister als Ehrengast bei der Konferenz der estnischen Botschafterinnen und Botschafter eine Rede halten.

Wer­bung Wer­bung

Für den Nachmittag ist die Weiterreise nach Dänemark geplant. In der Hauptstadt Kopenhagen will Wadephul seinen Amtskollegen Lars Løkke Rasmussen sowie Europaministerin Marie Bjerre zu Beratungen treffen. Von Dänemark aus fliegt der Bundesaußenminister nach Toulon, wo er am deutschen-französischen Ministerrat teilnehmen will. Am Freitag und Samstag steht für Wadephul wieder in Kopenhagen ein informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und -Minister auf dem Programm./bk/DP/he