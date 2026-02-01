Wadephul setzt weiterhin auf Verhandlungslösung mit Iran

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt weiterhin auf eine Verhandlungslösung zwischen den USA und der Regierung im Iran über das Atom- und Raketenprogramm Teherans. Neben dem Nuklearprogramm gehe es auch um das iranische Programm zur Entwicklung ballistischer Raketen, sagte der CDU-Politiker in Berlin am Rande eines Treffens mit Kollegen aus den zentralasiatischen Staaten Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan. Dieses gefährde nicht nur Israel, sondern auch Europa.

Deswegen sei es "auch in unserem Interesse, dass diese Themen angesprochen und im Verhandlungswege gelöst werden. Darauf setze ich", fügte Wadephul hinzu.

Am frühen Abend deutscher Zeit wollte US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit dem Iran in der US-Hauptstadt Washington empfangen. Israel sieht im Atom- und Raketenprogramm des Irans seine größte existenzielle Bedrohung. Netanjahu pocht deshalb auf eine harte Linie der USA bei den laufenden Iran-Gesprächen./bk/DP/jha