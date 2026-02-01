DAX24.978 ±-0,0%Est506.064 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -2,0%Nas23.156 +0,2%Bitcoin56.447 -2,4%Euro1,1858 -0,3%Öl70,58 +2,2%Gold5.054 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul setzt weiterhin auf Verhandlungslösung mit Iran

11.02.26 15:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt weiterhin auf eine Verhandlungslösung zwischen den USA und der Regierung im Iran über das Atom- und Raketenprogramm Teherans. Neben dem Nuklearprogramm gehe es auch um das iranische Programm zur Entwicklung ballistischer Raketen, sagte der CDU-Politiker in Berlin am Rande eines Treffens mit Kollegen aus den zentralasiatischen Staaten Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan. Dieses gefährde nicht nur Israel, sondern auch Europa.

Wer­bung

Deswegen sei es "auch in unserem Interesse, dass diese Themen angesprochen und im Verhandlungswege gelöst werden. Darauf setze ich", fügte Wadephul hinzu.

Am frühen Abend deutscher Zeit wollte US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit dem Iran in der US-Hauptstadt Washington empfangen. Israel sieht im Atom- und Raketenprogramm des Irans seine größte existenzielle Bedrohung. Netanjahu pocht deshalb auf eine harte Linie der USA bei den laufenden Iran-Gesprächen./bk/DP/jha