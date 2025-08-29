DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,19 +1,2%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,46 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Wadephul: Sicherheitszusammenarbeit im Ostseeraum vertiefen

28.08.25 08:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will angesichts des aggressiven russischen Vorgehens im Ostseeraum die Sicherheitszusammenarbeit mit Estland und Dänemark vertiefen. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit in Deutschland", sagte der CDU-Politiker zu seinen Antrittsbesuchen bei den EU- und Nato-Partnern Estland und Dänemark. Die Sicherheit sei auch zentrales Thema im Austausch mit den dänischen Nachbarn.

Wer­bung

Wadephul will in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Margus Tsahkna zusammenkommen und auch Präsident Alar Karis treffen. Am Nachmittag sind in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen Gespräche mit Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Europaministerin Marie Bjerre geplant. Von Dänemark aus fliegt Wadephul nach Toulon, wo er am Freitag am deutschen-französischen Ministerrat teilnehmen will.

Im Ostseeraum Instrumentarium der hybriden Aggression Moskaus

Wie bedroht diese Sicherheit sei, spüre man im Ostseeraum besonders stark, sagte Wadephul. "Dort treibt die russische Schattenflotte ihr Unwesen, dort werden Kabel durchtrennt, Bojen versetzt, GPS-Signale gestört - dort erleben wir das ganze Instrumentarium der hybriden Aggression Russlands." Wie real diese Gefahren seien, davor hätten Estland und die baltischen Staaten früh gewarnt. "Wir profitieren in der EU und Nato heute von ihrer Weitsicht und Expertise - diese Zusammenarbeit wollen wir weiter vertiefen", sagte er.

Dass die kritische Infrastruktur in Ost- und Nordsee besser gesichert werden müsse, sei ein Anliegen, das Dänemark auch im Rahmen seines aktuellen EU-Ratsvorsitzes voranbringe, sagte Wadephul. Denn in Europa profitierten alle von sauberen Stränden und sicheren Handelsrouten, genauso wie von verlässlichen Strom- und Datenleitungen, fügte er mit Blick auf die russische Schattenflotte hinzu. Mit alten Tankern und anderen Frachtschiffen versucht Moskau, Sanktionen infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu umgehen.

Wer­bung

Wadephul: Austausch der Gesellschaften vertiefen

Der Minister hob auch den Austausch der Gesellschaften als zentrale Säule des Zusammenhalts ist Europa hervor. So brächten deutsch-dänischen Projekte für weniger Bürokratie und einfachere Absprachen in der Verwaltung Menschen auf beiden Seiten der Grenze enger zusammen. "Darauf wollen wir weiter aufbauen", sagte er./bk/DP/mis