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Wadephul sucht Gespräch nach Militärwechsel in der Ukraine

ABUJA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will sich bei seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha über den Austausch an der Spitze der ukrainischen Armee informieren. Er wolle kurzfristig mit Kiews geschäftsführendem Außenminister über die Sicherheitslage sowie die Personalentscheidungen, die Präsident Wolodymyr Selenskyj jüngst getroffen habe, sprechen, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.

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"Sie wissen, Deutschland zählt, und das wird so bleiben, zu den größten Unterstützern der Ukraine, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Und deswegen haben wir natürlich ein großes Interesse daran, auch zu wissen, was dort im Einzelnen stattfindet. Aber ich bin ganz sicher, dass das Entscheidungen sind, die wir nachvollziehen können und dass insgesamt der Reformprozess innerhalb der Ukraine weiter vorangetrieben wird."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstagabend unter dem Druck einer tagelangen Protestwelle den bisherigen Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Olexander Syrskyj, entlassen. Entzündet hatte sich der Protest an der Entlassung des populären Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow. Vom neuen Armeechef Mychajlo Drapatyj erwartet Selenskyj eine Verstärkung der Angriffe auf Russland, das seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt./bk/DP/jha