DAX 25.825 -0,6%ESt50 6.144 -0,5%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,25 +1,8%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.929 +0,6%Euro 1,1181 -0,1%Öl 106,5 +1,7%Gold 3.906 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Wadephul: Tech-Diplomatie gegen geoökonomische Unsicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert stärkere diplomatische Anstrengungen, um den wachsenden geoökonomischen Unsicherheiten zu begegnen. Die politische Instrumentalisierung wirtschaftlicher Abhängigkeiten sei "keine Ausnahme mehr, sondern eine zunehmend schmerzhafte Realität", warnte der CDU-Politiker bei einer Konferenz zum Thema "Geoökonomie in unsicheren Zeiten" in Zusammenarbeit mit dem Kiel Institut für Weltwirtschaft im Auswärtigen Amt in Berlin. Deswegen sei ein neuer, aber entscheidender Bestandteil deutscher Wirtschaftsdiplomatie die sogenannte "Tech-Politik".

Werbung

Handel schaffe Chancen, könne aber auch Abhängigkeiten erzeugen, die zu Machtinstrumenten würden, sagte Wadephul. Regeln, die allen zugutekommen sollten, würden von Akteuren untergraben, die ihre eigenen Interessen an erste Stelle setzten, ergänzte er, ohne etwa die USA oder China zu nennen, die wirtschaftspolitische Abhängigkeiten auch als Machtinstrumente nutzen.

Wadephul: Wachstum untrennbar mit Diplomatie verbunden

Bei "Tech-Diplomatie" gehe es darum, strategische Partnerschaften zu schmieden, Handelsabkommen auszuhandeln, den Zugang zu kritischen Ressourcen zu sichern und dabei konkurrierende Interessen in Einklang zu bringen, sagte Wadephul.

In einer global vernetzten Welt sei Wirtschaftswachstum untrennbar mit Diplomatie verbunden - Sicherheit, Freiheit und Wohlstand seien eng miteinander verknüpft. Beispiel dafür sei der unermüdliche europäische Einsatz, die Ukraine militärisch und wirtschaftlich zu unterstützen und gleichzeitig die Einnahmen Russlands zu verringern, mit denen das Land seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg finanziere.

Werbung

Wadephul legt bei Auslandsreisen oft einen starken Schwerpunkt auf die Wirtschafts-Außenpolitik und lässt sich von Wirtschaftsdelegationen begleiten./bk/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.