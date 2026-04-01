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Wadephul telefoniert mit Irans Außenminister Araghtschi

09.04.26 22:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi telefoniert. "Ich habe Iran aufgefordert, den Waffenstillstand einzuhalten und sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen sowie freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen", schrieb der CDU-Politiker über den Anruf auf X.

Die USA und der Iran hatten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt, die allerdings aufgrund der heftigen Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedroht ist. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr./vrb/DP/he