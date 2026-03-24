DAX22.465 -0,8%Est505.542 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +0,6%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.494 +0,8%Euro1,1594 -0,2%Öl101,4 +1,3%Gold4.421 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver
Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co. Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Transatlantisches Verhältnis in tiefem Wandel

24.03.26 09:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts tiefgreifender Veränderungen in der US-Politik unter Präsident Donald Trump Einigkeit in Europa. "Unser transatlantisches Verhältnis befindet sich in einem tiefgehenden Wandel", sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amtes nach dem Zweiten Weltkrieg am 15. März 1951. Da die Sicherheit in Europa womöglich konkreter in Gefahr sei als in den vergangenen 75 Jahren müsse diese "zu unserer Top-Priorität" gemacht werden, sagte Wadephul.

Wer­bung

Zugleich plädierte der Bundesaußenminister dafür, nie zu vergessen, dass es vor allem die USA gewesen seien, die Deutschland vom Nazi-Regime befreit, die junge Bundesrepublik geprägt und die Wiedervereinigung ermöglicht hätten. Nach Wadephul wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede zur deutschen Außenpolitik halten. Steinmeier war früher selbst Außenminister./bk/DP/stw