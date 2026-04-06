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Wadephul übt scharfe Kritik am Iran nach Eskalation am Golf

03.06.26 16:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Regierung im Iran scharf für deren neuen Angriffe auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain kritisiert. "Parallel zu Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und zu einem vereinbarten Waffenstillstand ist es völlig unzulässig, derartige Angriffe vorzunehmen", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in der US-Ostküstenmetropole New York.

"Das sind Angriffe, die sich gegen den Friedensprozess richten. Das sind Angriffe, die sich gegen unbeteiligte Dritte richten", ergänzte Wadephul. Dies zeige bedauerlicherweise einmal mehr "den Charakter des iranischen Regimes". Die Bundesregierung fordere den Iran auf, endlich diese Kampfhandlungen zu unterlassen.

Der Bundesaußenminister sprach den Menschen in der Region Anteilnahme und Solidarität aus. Er habe auch mit Kollegen in der Region Kontakt gehabt und diesen das ausgerichtet. Deutschland werde "jeden Beitrag dazu leisten, dass dieser Konflikt endlich zu einem Ende kommt".

In der Nacht hatten Irans Revolutionsgarden ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain gefeuert, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Gheschm in der Straße von Hormus an. Ziel der iranischen Angriffe waren nach Angaben aus Teheran US-Militärstützpunkte in den Staaten am Persischen Golf./bk/DP/jha