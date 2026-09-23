DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,34 -2,5%Nas 26.882 -1,3%Bitcoin 73.671 -2,1%Euro 1,1377 -0,7%Öl 102,4 +3,1%Gold 4.281 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wadephul: UN dürfen zu Putins Vorgehen nicht schweigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die neuen direkten Gespräche zwischen den USA und Russland am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York begrüßt. "Wenn Gespräche des amerikanischen Außenministers mit dem russischen Außenminister uns Verhandlungen näherbringen, dann wäre das eine gute Nachricht hier aus New York", sagte der CDU-Politiker am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) in der US-Ostküstenmetropole New York.

Werbung

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Marco Rubio waren zuvor am Rande der Generaldebatte in New York zusammengekommen. Lawrow und Rubio hatten zuletzt im Juli bei einem Ministertreffen der Staatengruppe Asean in Manila miteinander gesprochen.

Wadephul wollte sich am Nachmittag (Ortszeit) im UN-Sicherheitsrat zum seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußern. Die Handlungsfähigkeit des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen gilt wegen der widerstreitenden Interessen von Mitgliedern mit Vetorecht wie den USA, Russland und China seit langem als blockiert.

Wadephul: UN dürfen zum Vorgehen Moskaus nicht schweigen

Der Bundesaußenminister forderte ausdrücklich, der Sicherheitsrat dürfe zum Vorgehen Russlands gegen die Ukraine und zu den hybriden Bedrohungen Moskaus gegen Europa nicht schweigen. "Deutschland und die Europäische Union, verlässliche Unterstützer des UN-Systems, werden bedroht durch ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates", sagte Wadephul und ergänzte, das gehöre auf die Tagesordnung der Weltgemeinschaft.

Werbung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte am Abend deutscher Zeit in der Generaldebatte der Vereinten Nationen sprechen. Auf der in New York verbreiteten Rednerliste für den Sicherheitsrat stand Selenskyj zunächst nicht./bk/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.