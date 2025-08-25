DAX24.212 -0,3%ESt505.448 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.721 -0,5%Nas21.121 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1645 -0,1%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 -0,1%
Wadephul verlangt von China mehr Druck auf Putin

21.08.25 14:30 Uhr

JAKARTA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul verlangt von China mehr Druck auf Kremlchef Wladimir Putin für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. China müsse endlich entdecken, "dass es eine aktive Rolle bei der Beendigung dieses Konfliktes spielen muss. Das hat China bisher bedauerlicherweise nicht gemacht, obwohl es mehrfach dazu aufgefordert worden ist", sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

Er forderte Peking auf, "in eine aktive Rolle hineinzugehen, diesen Konflikt zu beenden und insbesondere politischen Druck, aber auch wirtschaftlichen Druck, auf Russland auszuüben, jetzt endlich verhandlungsbereit sich zu zeigen", fügte Wadephul hinzu.

"Bisher sehen wir ja eher Ausweichbewegungen Russlands, wenn ich auf die jüngsten Erklärungen des Außenministers Sergej Lawrow blicke", kritisierte er. "Aber wenn China diese Strategie ändern sollte - und dafür ist es ja bekanntlich nie zu spät -, dann kann ich mir auch für die Zukunft eine konstruktive Rolle Chinas vorstellen."/bk/DP/jha