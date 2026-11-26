BERLIN (dpa-AFX) - Nach ukrainischen Angriffen auf russische Schiffe im Mittelmeer und der Ostsee hat auch Bundesaußenminister Johann Wadephul vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt.

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"Das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine ist unbestritten und wir unterstützen die Ukraine auch, aber ich warne dringend davor, diesen Konflikt auch räumlich auszuweiten", sagte der CDU-Politiker vor Journalisten in Berlin am Rande eines Treffens mit seinem rumänischen Amtskollegen Dan Necul?escu.

Die Ukraine hatte am Sonntag nach eigenen Angaben russische Schiffe im Mittelmeer mit Seedrohnen angegriffen, darunter eine russische Korvette und einen Frachter. Präsident Wolodymyr Selenskyj machte zudem in einem Bloomberg-Interview öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter "Sparta II" am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe.

Wadephul: Müssen diesen Konflikt eingrenzen

"Russland greift die Ukraine an, die Ukraine verteidigt sich. Und solange sie sich gegen militärische Ziele wendet, ist das legitim", sagte Wadephul. Daran habe er auch keinen Zweifel. Das gelte übrigens auch für den Vorfall in der Ostsee. Die Ukraine weise er darauf hin, dass man sie "selbstverständlich solidarisch vollständig" unterstütze.

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"Aber einer Ausweitung des Konflikts kann ich nicht das Wort reden", fügte er hinzu. "Wir müssen diesen Konflikt eingrenzen. Wir müssen jede Eskalation vermeiden. Wir müssen auch eine Gefährdung des Schiffsverkehrs und auch der Umwelt im Ostseeraum vermeiden. Und deswegen sind wir darüber jetzt auch in sehr engen Gesprächen." Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bereits vor einer Ausweitung des Kriegs auf die Ostsee gewarnt./jr/DP/mis