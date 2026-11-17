BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will die Beziehungen zu den Kaukasusrepubliken Aserbaidschan und Armenien im Ringen um anhaltende Einflussversuche Moskaus ausbauen. "Auch im Südkaukasus erleben wir, dass Russland versucht, seinen Einfluss zu erhalten - auf Kosten der Menschen und ihrer Zukunft", kritisierte der CDU-Politiker vor der Abreise zu einem Besuch in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Über eine Annäherung seiner Nachbarn an Europa dürfe aber nicht in Moskau entschieden werden.

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Der russische Präsident Wladimir Putin wolle keine europäische Ordnung souveräner Staaten, in der jedes Land über sein eigenes Schicksal entscheide, erklärte Wadephul. Gerade deshalb sei es wichtig, dass Armenien und Aserbaidschan ihre Zukunft selbstbestimmt gestalteten. Er reise erstmals als Außenminister nach Baku und Eriwan, um darüber zu sprechen, wie die Bundesregierung Schritte der Entspannung und zum Frieden unterstützen könne. Der Südkaukasus stehe an einem Wendepunkt mit der historischen Chance, Jahrzehnte von Krieg und Vertreibung endgültig zu überwinden.

Zwischen Armenien und dem von der Türkei unterstützten Aserbaidschan gab es jahrzehntelang einen Konflikt um die Region Bergkarabach. Im Herbst 2023 eroberte Aserbaidschan die Region nach einer langen Blockade und kurzen, schweren Kämpfen. Der Großteil der Bevölkerung der Region - mehr als 100.000 ethnische Armenier - war zur Flucht gezwungen. Im August 2025 unterzeichneten beide Länder unter Federführung von US-Präsident Donald Trump eine gemeinsame Erklärung über einen Friedensvertrag.

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku will Wadephul mit dem autoritär regierenden Staatschef Ilham Aliyev sowie Außenminister Ceyhun Bayramov zusammenkommen. Es soll um die Umsetzung der strategischen Agenda gehen, die im Juli von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Aliyev unterzeichnet wurde. Neben der Gründung eines Wirtschaftsrates geht es vor allem um die Lieferung von Erdgas und Erdöl. Wadephul sagte, die Rolle des Südkaukasus als historischer Dreh- und Angelpunkt zwischen Europa und Asien biete riesiges Potenzial für Handel, Energiepartnerschaften und neue Verkehrsverbindungen. Am Mittwoch will Wadephul nach Armenien weiterreisen./bk/DP/zb