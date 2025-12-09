DAX24.164 +0,5%Est505.733 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 +1,8%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.590 -0,3%Euro1,1649 +0,1%Öl62,40 -0,1%Gold4.206 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Mega-Rüstungspaket -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren -- Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
JOST Werke-Aktie etwas höher: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus JOST Werke-Aktie etwas höher: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Wadephul zieht positives Fazit seiner China-Reise

09.12.25 10:20 Uhr

GUANGZHOU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht nach schweren Differenzen in den vergangenen Jahren Chancen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit China. "Ich habe insgesamt bei meiner Reise den Eindruck gewonnen, dass China, genau wie wir, an einem ernsthaften und konkreten Austausch sehr interessiert ist", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou. Er fügte hinzu: "Wir werden ihn deshalb weiter fortführen."

Wer­bung

Zur Frage, welche Botschaft er Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor dessen in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres geplanter Reise mitgeben werde, sagte Wadephul: "Ich glaube, der Bundeskanzler weiß, wie wichtig das politische und das wirtschaftliche Verhältnis zu China ist." Deswegen sei es richtig, dass der Kanzler nach China reisen wolle "und genauso wie die Amtsinhaber vorher einen außenpolitischen und auch einen außenwirtschaftspolitischen Schwerpunkt setzen möchte".

Er habe mit seiner Reise genauso wie Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit dessen China-Reise den Besuch des Kanzlers gut vorbereiten können, sagte Wadephul. Es gebe wichtige Anknüpfungspunkte, bei denen die Bundesregierung mit China gemeinsam Politik gestalten und wo man auch das wirtschaftliche Verhältnis auf eine neue Basis stellen könne. "Da ist manches zu tun", ergänzte Wadephul./bk/jon/DP/stw