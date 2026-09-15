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Wadephul zu Drohne in Litauen: lassen uns nicht verunsichern

GENF (dpa-AFX) - Das westliche Verteidigungsbündnis Nato wird sich nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul konsequent gegen Verletzungen der Souveränität wie durch die Drohne in Litauen zur Wehr setzen. "Wir sehen erneut Feindseligkeiten von russischer Seite, gegen Nato-Verbündete", sagte Wadephul am Rande eines Besuchs der Vereinten Nationen in Genf. "Es zeigt einmal mehr, was Russland versucht: Es versucht uns zu spalten, zu verunsichern und beides darf nicht gelingen."

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Die Nato habe gezeigt, dass sie derartige Angriffe zurückweisen kann. "Wir lassen uns nicht verunsichern", sagte Wadephul.

Ein italienisches Kampfflugzeug hatte in der Nacht zu Dienstag über Litauen eine Drohne abgeschossen. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Es wurden Trümmerteile gefunden, die nun untersucht werden. Der Nato-Einsatz wurde im Luftoperationszentrum Uedem am Niederrhein koordiniert, wie das Nato-Kommando für Luftstreitkräfte mitteilte./bk/DP/jha

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