BVB-Aktie: Entwarnung - Schlotterbeck nicht schwerer verletzt

Während USA-Reise

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich während der USA-Reise von Borussia Dortmund nicht schwerer verletzt.

Der deutsche Vizemeister gab nach einer Untersuchung am Dienstagabend Entwarnung. "Aufgrund einer leichten Blessur" werde Schlotterbeck allerdings auch in dieser Woche nicht mehr trainieren können, teilte der BVB auf seiner Internetseite mit. Auch Torhüter Georg Kobel muss aufgrund einer leichten Blessur in dieser Woche mit dem Training aussetzen.

Der 23 Jahre alte Schlotterbeck hatte die Reise nach Nordamerika zuvor vorzeitig abbrechen müssen. Der Abwehrspieler musste zuletzt beim 6:0 im Testspiel gegen den Zweitligisten San Diego Loyal vorzeitig ausgewechselt werden.

DORTMUND (dpa-AFX)