DAX25.345 +0,2%Est506.161 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +0,5%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,98 +1,5%Gold5.177 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Währungsverlust belastet

Holcim-Aktie dreht ins Plus: Gewinneinbruch wegen Verkauf von Nigeria-Geschäft

27.02.26 11:02 Uhr
Holcim-Aktie gefragt: Milliardenabschreiber schockt Anleger - Gewinn stürzt ab | finanzen.net

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel auf 387 Millionen von 1,46 Milliarden Franken (1,6 Mrd Euro).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
71,82 CHF -0,08 CHF -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund ist der Verkauf des Geschäfts in Nigeria, der einen hohen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken einbrockte, wie Holcim am Freitag bekannt gab. Ohne diesen Sondereffekt sei der Reingewinn dagegen um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken gestiegen.

Wer­bung

Operativ hat sich Holcim verbessert. Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit stieg um 1,4 Prozent auf 2,88 Milliarden Franken. Erneut lastete der starke Franken auf den Ergebnissen von Holcim. Dieser kostete 203 Millionen Franken Betriebsgewinn.

Organisch, also aus eigener Kraft, sei der wiederkehrende Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dagegen gar um 12,2 Prozent gestiegen. Zudem wirkten sich Akquisitionen leicht negativ auf den Betriebsgewinn aus. In Lokalwährungen blieb ein Plus von 10,3 Prozent. Die wiederkehrende Ebit-Marge verbesserte sich auf 18,3 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorjahr.

Der Umsatz sank derweil um 2,9 Prozent auf 15,72 Milliarden Franken. Schuld ist auch hier der starke Franken, der 810 Millionen Umsatz kostete. Organisch wäre der Umsatz um 2,9 Prozent gestiegen.

Wer­bung

In den Zahlen ist das im vergangenen Sommer abgespaltete Nordamerika-Geschäft nicht mehr enthalten, das als eigenständiges US-Unternehmen Amrize in New York an der Börse notiert ist. Insofern sind die Vorjahreszahlen Pro-Forma-Resultate.

Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz verfehlt, beim wiederkehrenden Ebit und der Marge übertroffen.

Vom Ergebnis sollen die Aktionäre profitieren: Holcim will eine Dividende von 1,70 Franken je Aktie ausschütten. Im Vorjahr hatte der Konzern 3,10 Franken bezahlt. Allerdings war damals noch das Nordamerika-Geschäft an Bord.

Wer­bung

Im neuen Geschäftsjahr 2026 erwartet Holcim ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende Betriebsgewinn soll gleichzeitig um 8 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll weiter steigen.

Zudem peilt Holcim einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken an. Darüber hinaus soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um über 20 Prozent wachsen.

Die Holcim-Aktie gewinnt an der Schweizer Börse am Freitag zeitweise 0,72 Prozent auf 72,42 CHF.

ZUG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Holcim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Holcim AG

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
20.11.2024Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
10.01.2024Holcim NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
10.11.2023Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2023Holcim HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.03.2023Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2022Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2022Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.05.2019LafargeHolcim SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Holcim AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen