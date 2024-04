Waferhersteller Siltronic senkt Prognose - Aktie fällt deutlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Waferhersteller Siltronic wird wegen einer anhaltenden Nachfrageschwäche für das laufende Jahr pessimistischer. So erwartet das Unternehmen eine weitere Verzögerung der Markterholung, da die Kunden ihre hohen Lagerbestände langsamer abbauen als erhofft. Siltronic erwarte daher für 2024 einen Umsatzrückgang von etwa zehn Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 21 bis 25 Prozent zurückgehen. Bislang hatte Siltronic einen Umsatz sowie eine Ebitda-Marge in der Größenordnung des Vorjahres in Aussicht gestellt, wobei die Marge zusätzlich um bis zu drei Prozentpunkte durch die Anlaufkosten einer neuen Fabrik belastet werden könnte. Die Ebitda-Marge lag 2023 bei 28,7 Prozent.

Die Aktie verlor in Reaktion auf die Prognosesenkung deutlich. Die Papiere des Waferherstellers sanken um fast elf Prozent auf 68,50 Euro - das tiefste Niveau seit Juli 2023./nas/stk