Kongsberg-Aktie im Blick: Deutschland setzt bei F-35-Bewaffnung auf Raketen aus Norwegen
Deutschland hat nach Angaben des Waffenherstellers Kongsberg einen Vertrag über die Lieferung von luftgestützten Marschflugkörpern aus Norwegen im Wert von umgerechnet rund 324 Millionen Euro unterschrieben.
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"Im Juni 2025 hat Deutschland als fünftes Land Joint Strike Missiles für seine F-35-Kampfflugzeuge ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Unternehmens. "Jetzt hat Deutschland einen Vertrag über weitere Lieferungen von Raketen unterschrieben." Dieser sei als staatlicher Handel zwischen Norwegen und Deutschland angelegt.
Die Verträge über die Joint Strike Missiles stärkten sowohl die eigenen Streitkräfte als auch die Nato, zitierte Kongsberg den norwegischen Verteidigungsminister Tore O. Sandvik. Die Raketen wurden speziell für die F-35 entwickelt und können gut verteidigte Ziele auf See und an Land über große Distanzen hinweg mit hoher Präzision finden und zerstören.
/trs/DP/he
OSLO (dpa-AFX)
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