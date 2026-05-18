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Waffen für Kampfjets

Kongsberg-Aktie stark, auch Rheinmetall, RENK & Co. reagieren: Deutschland kauft Norwegen-Raketen für F-35

19.05.26 10:23 Uhr
Kongsberg-Aktie profitiert: Neue Feuerkraft für die F-35 - Deutschland greift in Norwegen zu | finanzen.net

Deutschland hat offenbar einen Vertrag über die Lieferung von luftgestützten Marschflugkörpern aus Norwegen im Wert von umgerechnet rund 324 Millionen Euro unterschrieben.

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"Im Juni 2025 hat Deutschland als fünftes Land Joint Strike Missiles für seine F-35-Kampfflugzeuge ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Unternehmens. "Jetzt hat Deutschland einen Vertrag über weitere Lieferungen von Raketen unterschrieben." Dieser sei als staatlicher Handel zwischen Norwegen und Deutschland angelegt.

Die Verträge über die Joint Strike Missiles stärkten sowohl die eigenen Streitkräfte als auch die Nato, zitierte Kongsberg den norwegischen Verteidigungsminister Tore O. Sandvik. Die Raketen wurden speziell für die F-35 entwickelt und können gut verteidigte Ziele auf See und an Land über große Distanzen hinweg mit hoher Präzision finden und zerstören.

Für die Kongsberg-Aktie geht es an der Börse in Oslo zeitweise 3,63 Prozent auf 305,40 NOK nach oben. Daneben gewinnen auch andere Titel des Rüstungssektors: Rheinmetall legen auf XETRA teils deutliche 4,11 Prozent auf 1.220,20 Euro zu, für RENK-Titel geht es 5,37 Prozent auf 46,86 Euro nach oben, HENSOLDT gewinnen 5,87 Prozent auf 77,92 Euro und TKMS liegen 4,75 Prozent bei 74,80 Euro im Plus.

/trs/DP/he

OSLO (dpa-AFX)

Bildquellen: LadyLensArt / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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