DAX25.080 +0,8%Est506.283 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +1,4%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.471 +0,5%Euro1,1606 +0,1%Öl81,33 -2,4%Gold4.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erobert 25.000-Punkte-Marke zurück -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- NEL, ViaSat, Iridium, EchoStar, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Waffenkomponenten

Nächste Rüstungsallianz voraus? GM offenbar in Gesprächen mit Lockheed Martin - Aktien uneins

16.06.26 09:54 Uhr
Armee statt Auto? GM und Lockheed Martin sorgen mit Gesprächen für Aufsehen - Aktien an der NYSE uneins | finanzen.net

General Motors befindet sich wohl in Gesprächen mit Lockheed Martin über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Fertigung von Komponenten für Waffensysteme.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
72,61 EUR 1,95 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lockheed Martin Corp.
457,80 EUR -3,50 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• GM und Lockheed Martin führen Gespräche über Zulieferung von Waffenteilen
• Verhandlungen noch in frühem Stadium
• Bestände der US-Rüstungsindustrie unter Druck

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal", auf den unter anderem "Reuters" verweist, sprechen General Motors (GM) und Lockheed Martin derzeit über die Zulieferung industrieller Bauteile, die in der Rüstungsproduktion eingesetzt werden könnten. So könne GM etwa "häufig verwendete Teile" fertigen, die Lockheed bei der Steigerung der Munitionsproduktion helfen könnten. Die Gespräche befänden sich dabei noch in einem frühen Stadium.

Die Aktien der beiden Konzerne reagierten bislang uneinheitlich auf den Bericht: Während die GM-Aktie den Montagshandel an der NYSE um 3,15 Prozent höher abschloss und auch nachbörslich um weitere 1,04 Prozent auf 84,94 US-Dollar stieg, fiel der Anteilsschein von Lockheed Martin zum Wochenstart um 1,85 Prozent auf 530,36 US-Dollar und bewegte sich nachbörslich kaum noch (+0,09 Prozent).

Die Industrielogik hinter der möglichen Kooperation

Die Überlegungen zur Zusammenarbeit sind vor dem Hintergrund einer angespannten globalen Sicherheitslage und wachsender Nachfrage nach Rüstungsgütern zu sehen. Insbesondere der Krieg in der Ukraine sowie der Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben laut "Reuters" zu einer erheblichen Belastung der Munitions- und Ersatzteilbestände geführt.

Vor diesem Hintergrund bemühen sich die USA verstärkt darum, die Produktionskapazitäten der Verteidigungsindustrie auszubauen. So plane die Trump-Regierung etwa laut "Reuters" ein Treffen mit Führungskräften der größten US-Rüstungsunternehmen im Weißen Haus, um über eine Beschleunigung der Produktion zu sprechen. Zunehmend geraten jedoch auch Firmen außerhalb der klassischen Rüstungsbranche in den Fokus. General Motors verfügt als einer der größten industriellen Fertiger Nordamerikas über umfangreiche Erfahrung in der hochvolumigen Produktion präziser Metall- und Elektronikkomponenten - Fähigkeiten, die grundsätzlich auch für militärische Lieferketten relevant sind.

Diversifizierung der Rüstungsproduktion in den USA

Die mögliche Kooperation zwischen GM und Lockheed Martin steht daher exemplarisch für einen breiteren Trend: Die US-Regierung und große Rüstungskonzerne versuchen, die Lieferketten der Verteidigungsindustrie breiter aufzustellen. Ziel ist es, Engpässe zu vermeiden und die Produktionskapazitäten schneller skalieren zu können.

Dabei geht es nicht zwingend um die direkte Produktion von Waffen durch neue Akteure, sondern vielmehr um die Einbindung industrieller Großfertiger als Zulieferer für standardisierte Komponenten. Genau in diesem Bereich könnte ein Unternehmen wie General Motors eine Rolle spielen.

Zwischen Autoindustrie und Verteidigungssektor

Für die Automobilindustrie ist dieser Schritt nicht völlig neu. So gab beispielsweise auch Mercedes-Benz kürzlich bekannt, sein Rüstungsgeschäft ausbauen zu wollen und auch GM betreibt bereits mit "GM Defense" eine eigene Sparte, die unter anderem militärische Fahrzeuge und Mobilitätslösungen entwickelt. Die mögliche Zusammenarbeit mit Lockheed Martin würde jedoch einen weitergehenden Schritt darstellen: weg von fahrzeugbezogenen Projekten hin zur Zulieferung in komplexe Waffensysteme.

Branchenbeobachter werten solche Entwicklungen als Teil einer zunehmenden "Dual-Use"-Strategie, bei der zivile Industriekapazitäten flexibel auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Dies kann Effizienzvorteile bringen, ist politisch und gesellschaftlich jedoch nicht unumstritten.

Ob aus den aktuellen Gesprächen tatsächlich eine konkrete Vereinbarung entsteht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch, dass die Grenzen zwischen ziviler Industrie und Verteidigungssektor in den USA zunehmend durchlässiger werden. Sollte es zu einer Kooperation zwischen General Motors und Lockheed Martin kommen, wäre dies ein weiteres Beispiel für die tiefgreifende Umstrukturierung globaler industrieller Lieferketten unter sicherheitspolitischem Druck.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen