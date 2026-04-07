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Waffenruhe bewegt Märkte

Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK HENSOLDT & TKMS legen zu

08.04.26 09:26 Uhr
Entspannung im Nahen Osten treibt Märkte - Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Aufwind | finanzen.net

Die Einigung auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgt am Mittwoch für Entspannung an den Märkten und rückt auch Rüstungswerte in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,96 EUR 0,38 EUR 0,47%
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• Waffenruhe lässt Ölpreise deutlich nachgeben
• Positive Marktstimmung durch Aussicht auf zweiwöchige Feuerpause
• Rüstungstitel im Fokus

USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe

Das bestimmende Thema an den Aktienmärkten ist zur Wochenmitte die Einigung der USA mit dem Iran auf eine Waffenruhe in letzter Minute. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social noch vor Ablauf seiner gesetzten Frist, dass die USA auf Militärschläge gegen den Iran verzichten könnten, sofern Teheran die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus wieder freigibt.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, meldete daraufhin die Zustimmung Irans zu der vorgeschlagenen Waffenruhe. Dies deutet zunächst auf eine Entspannung der Lage hin.

In der Folge fielen die Ölpreise am Mittwoch deutlich zurück, während die Aussicht auf eine zweiwöchige Feuerpause die Stimmung an den Aktienmärkten spürbar verbesserte.

Aktien von Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus

Von diesem positiven Marktumfeld dürften am Mittwoch auch deutsche Rüstungstitel profitieren, nachdem sie sich am Vortag noch schwächer präsentiert haben.

Am Dienstag verlor die Rheinmetall-Aktie via XETRA letztlich 2,52 Prozent auf 1.531,00 Euro, RENK-Titel gaben 0,24 Prozent auf 53,76 Euro nach. Die Anteilsscheine von HENSOLDT fielen um 2,82 Prozent auf 81,00 Euro, während die TKMS-Aktie mit einem Minus von 0,97 Prozent auf 87,00 Euro unter Druck stand.

Am Mittwoch bewegt sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel dagegen zeitweise 3,44 Prozent im Plus bei 1.583,60 Euro, während es für RENK um 3,27 Prozent auf 55,52 Euro nach oben geht. Die HENSOLDT-Aktie gewinnt 0,84 Prozent auf 81,68 Euro und TKMS-Titel legen 2,99 Prozent auf 89,60 Euro zu.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, RENK Group AG

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