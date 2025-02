WAHL 2025: Das sind die Regeln für die TV-Viererrunde

BERLIN (dpa-AFX) - Nicht zu zweit, sondern zu viert: Beim großen Schlagabtausch in einer Viererrunde versammelt RTL am Sonntag (16. Februar) die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne) in einem Studio. Ursprünglich hatte der Privatsender ein Duell zwischen Merz und Scholz geplant, schwenkte dann aber um.

Zeitkonten

RTL misst nach eigenen Angaben die Redezeit. Während der Sendung soll diese auch immer mal wieder eingeblendet werden. Ansonsten soll es ein nicht so starres Regelkonzept geben. Am Ende sind Schlussplädoyers geplant. Moderieren werden Günther Jauch ("Wer wird Millionär?") und die Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay - beides bekannte RTL-Gesichter.

Umfrage

Parallel zur Sendung, die zur wichtigen Sendezeit um 20.15 Uhr bei ntv und RTL ausgestrahlt wird, werden Zuschauer von Meinungsforschern (Forsa) befragt. Auch im Radio wird das "Quadrell" zu hören sein: bei RTL - Deutschlands Hit-Radio, Antenne Niedersachsen und Antenne Thüringen.

Das Drumherum

Die Parteien haben die Möglichkeit, eigene Leute an den Studiostandort in Berlin-Adlershof mitzubringen. In einer Nebenlocation können diese die Viererrunde - RTL spricht von "Quadrell" - verfolgen.

RTL sendet davor und danach weiteres Programm. Um 19.00 Uhr werden bereits Gespräche mit Spitzenpolitikern anderer Parteien - Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) - gezeigt. Ab 22.15 Uhr bewerten Promis wie zum Beispiel "Let's-Dance"-Juror Joachim Llambi, Journalist Micky Beisenherz oder der frühere RTL-Nachrichtenmann Peter Kloeppel die Viererrunde. Der Schwestersender ntv sendet in Teilen ein abweichendes Rahmenprogramm./rin/DP/zb