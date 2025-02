WAHL 2025: Gelber Zettel von Merz im TV-Duell kein Regelverstoß

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat im TV-Duell einen gelben Zettel aus seinem Anzug gezogen - die Sender sehen darin keinen Regelverstoß. Die ARD teilte auf Anfrage mit, in diesem Jahr sei "das Regelwerk nicht ganz so streng, in dem Fall wollte Herr Merz ein Zitat von Herrn Scholz korrekt zitieren". In von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF vorab verbreiteten Regeln zu dem Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Merz stand: "Außer Stift und Notizblock sind keine weiteren Requisiten erlaubt."/rin/DP/zb