WAHL 2025: Grüne starten in Lübeck ihre Wahlkampftour

LÜBECK (dpa-AFX) - In Lübeck wollen die Grünen an diesem Montag (17.00 Uhr) offiziell in den Wahlkampf zur Bundestagswahl starten. Zum Auftakt ihrer Wahlkampftour reisen Kanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Außenministerin Annalena Baerbock an.

Auch Co-Parteichef Felix Banaszak ist dabei. Er erklärte: "Wir treten dafür an, den Alltag bezahlbarer zu machen, Klima- und Naturschutz voranzubringen und die Wirtschaft zu stärken." Habeck sagte, er freue sich über den Auftakt in seiner Geburtsstadt Lübeck. "Von Schleswig-Holstein aus reisen wir quer durchs Land und machen Halt an Küchentischen, bei Unternehmen, Organisationen und Verbänden sowie bei Townhalls, um direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen."

Den Entwurf ihres Wahlprogramms mit dem Titel "Zusammen wachsen" wollen die Grünen bei einem Sonderparteitag Ende des Monats in Berlin beschließen. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar./hrz/DP/he