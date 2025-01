WAHL 2025: Grüne wollen Familien um rund 1.000 Euro im Jahr entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen Familien um rund 1.000 Euro im Jahr entlasten. Erreichen will die Partei dies durch günstigeren Strom, preiswerte Mobilität und eine steuerliche Entlastung der breiten Bevölkerung, wie aus einem dreiseitigen Beschlusspapier des Grünen-Bundesvorstands hervorgeht, über das die "Rheinische Post" berichtet. Das Papier liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Man habe den Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien "sauber" gemacht. "Nun machen wir den Strom für alle günstig, indem wir die Stromsteuer und die Netzentgelte weitgehend aus den Kosten herausnehmen. Eine vierköpfige Familie spart so durch günstigen Strom ungefähr 400 Euro im Jahr", heißt es in dem Papier. Daneben wollen die Grünen den alten Preis des Deutschland-Tickets von 49 Euro garantieren. Eine vierköpfige Familie könne so durch günstige Mobilität rund 430 Euro im Jahr sparen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen kostenfrei mitfahren.

Weitere 270 Euro an Entlastung sollen durch eine Anhebung der Arbeitnehmerpauschbeträge in der Einkommensteuererklärung auf 1.500 Euro (1.230 Euro derzeit) erreicht werden. "Dies wird dazu führen, dass mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer*innen unbürokratisch mehr im Geldbeutel hat", betonen die Grünen. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Leben für alle Menschen in Deutschland bezahlbar und einfacher machen", sagte Grünen-Chefin Franziska Brantner der "Rheinischen Post".

Höheres Elterngeld, Zuschüsse für Azubis

Erhöht werden soll nach dem Willen der Grünen das Elterngeld. Konkret soll der Mindestbetrag von heute 300 Euro auf 400 Euro, der Höchstbetrag von heute 1.800 Euro auf 2.400 Euro steigen. Azubis sollen einen Zuschuss zum Führerschein in Höhe von 1.000 Euro bekommen, wenn die Betriebe zusätzlich 500 Euro zahlen. Die Grünen verlangen ferner eine Verlängerung der Mietpreisbremse, die Ende 2025 ausläuft. Zudem macht sich die Partei für ein sozial gestaffeltes Klimageld stark, von dem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen profitieren sollen.

Die Grünen schlagen ferner eine Deutschland-App zusammen mit Ländern und Kommunen vor. Über die App sollen etwa der Personalausweis beantragt oder eine neue Wohnung angemeldet werden können. Die Angebote sollen schrittweise ausgebaut werden./shy/DP/zb