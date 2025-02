WAHL 2025: Kubicki kündigt Rückzug bei Scheitern der FDP an

FLENSBURG (dpa-AFX) - FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat seinen Rückzug aus der Politik im Falle eines Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl angekündigt. "Ja, dann ist für mich politisch Schluss, denn ich werde in der nächsten Woche 73 Jahre alt", sagte Kubicki am Abend dem "Flensburger Tageblatt" laut Internetseite. Nach Hochrechnungen lagen die Liberalen unter fünf Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Ja, es wird eine lange Nacht, und es werden Schicksalsstunden", sagte Kubicki. Es werde schwer werden, die Partei in ihren Strukturen zu erhalten, wenn sie nicht im Bundestag ist. "Ich habe das einmal miterlebt, ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich werde in diesem Fall nicht mehr die Kraft haben, der FDP dann in den kommenden vier Jahren weiterzuhelfen."/akl/DP/zb