WAHL 2025/'Leute werden weglaufen': Habeck warnt vor neuem Dauerstreit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck warnt als Lehre aus der Zeit der gescheiterten Ampel-Koalition vor Dauerstreit auch in einer neuen Bundesregierung. "Die Leute werden weglaufen, schreiend weglaufen", sagte Habeck auf dem "Handelsblatt"-Energiegipfel in Berlin. Die nächste Regierung dürfe nicht so herumstreiten, wie es die Ampel getan habe. "Das darf nicht noch einmal passieren." Wenn die nächste Regierung dem Land noch einmal vier Jahre Streit vorführe, "dann hat keiner mehr Lust auf Politik". Deswegen wäre es hilfreich, wenn man sich schon im Wahlkampf vorher überlege, wie man sich aufstelle. Nach dem Scheitern der Ampel aus SPD, Grünen und FDP wird am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt. Möglich ist wieder ein Dreier-Bündnis./hoe/DP/mis