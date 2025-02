WAHL 2025/Linken-Chef zu Umfrage-Erfolg: Tiktok spielt eine Rolle

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Jan van Aken führt die guten Umfrageergebnisse seiner Partei auch auf ihre Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Tiktok zurück. Man könne nicht leugnen, dass Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek einfach hervorragend auf Tiktok sei und alle Rekorde schlage, sagte van Aken im ZDF-"Morgenmagazin". "Das spielt eine Rolle", sagte er, auch wenn er glaube, dass es ein kleiner Teil sei.

Wer­bung Wer­bung

Laut van Aken hilft der Linken an erster Stelle der Fokus auf Themen wie Mieten, hohe Preise und Vermögensteuer. Wenn man so einen Fokus habe, dann könne man am Ende auch gewinnen, sagte der 63-Jährige.

Die Linke legte nach einer langen Durststrecke zuletzt in Umfragen stark zu: Nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer käme sie mit acht Prozent (+1) sicher in den Bundestag. Noch vor wenigen Wochen lag sie in Umfragen teils unter der Fünf-Prozent-Hürde./vni/DP/mis