WAHL 2025/Merz gibt sich siegessicher: Ampel ist bald Geschichte

OBERHAUSEN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich mit Blick auf die Bundestagswahl siegessicher gezeigt. "In weniger als 48 Stunden ist das Kapitel Ampel endgültig Geschichte", sagte der CDU-Vorsitzende in der Arena Oberhausen vor rund 4.000 Anhängerinnen und Anhängern zum Abschluss des Wahlkampfs seiner Partei in Nordrhein-Westfalen am Freitagabend.

Wer­bung Wer­bung

Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump warnte Merz: "Wir erleben einen Regierungswechsel (...), der möglicherweise die Weltkarte völlig neu vermessen wird." Deutschland müsse wieder mehr Verantwortung in der Europäischen Union übernehmen. Dafür brauche es auch mehr wirtschaftliche Stärke und ein Ende der Rezession. Sollte er Bundeskanzler werden, ziehe in ein künftiges Wirtschaftsministerium jemand ein, der "mehr als ein Vertreter für Wärmepumpen" sei, rief der CDU-Politiker und griff damit den aktuellen Ressortchef Robert Habeck (Grüne) an.

Merz will AfD zur "Randerscheinung" machen

Es sei auch künftige Aufgabe, die AfD wieder zu einer "Randerscheinung" der Politik zu machen, betonte Merz. Deutschland müsse und werde offen bleiben für Migration in den Arbeitsmarkt. Die irreguläre Migration sei aber seit zehn Jahren zu hoch. Er sei sich der Dimension der anstehenden Aufgaben bewusst.

Wer­bung Wer­bung

Ziel sei es, in den nächsten vier Jahren "wenigstens einen großen Teil der Probleme unseres Landes zu lösen" und dafür zu sorgen, dass Populisten von links und rechts keine Chancen mehr hätten, "ihre dünne Suppe zu kochen", sagte Merz unter dem Jubel seiner Anhänger.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte, einen Politikwechsel brauche es dringend rund um Sicherheitsfragen, in der Wirtschaftspolitik und mit Blick auf die Rolle Deutschland in Europa. Zu den Kernaufgaben und Herausforderungen gehörten: "Irreguläre Migration beenden" und "Kinderschutz geht vor Datenschutz"./wa/DP/he