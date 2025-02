WAHL 2025/Umfrage: AfD und SPD legen leicht zu

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem heftigen Streit über die Migrationspolitik legen SPD und AfD in der Wählergunst leicht zu, bei der Union gibt es keine Bewegung. Mit 30 Prozent bleibt die Union in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" weiter stärkste Kraft. AfD (22 Prozent) und SPD (17 Prozent) steigern sich im Vergleich zur Vorwoche um jeweils einen Prozentpunkt. Die Befragung wurde am Donnerstag und Freitag durchgeführt.

Die Union hatte am Mittwoch als Reaktion auf die Messerattacke von Aschaffenburg ihren Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung Migrationspolitik mit Hilfe der AfD im Bundestag durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf mit ähnlicher Stoßrichtung war am Freitag gescheitert - aus der Union gaben nach Angaben des Bundestags 12 Abgeordnete ihre Stimme nicht ab. Grüne und SPD reagierten empört. In zahlreichen deutschen Städten protestierten seitdem Zehntausende.

Grüne bei 12 Prozent, FDP und Linke unter Fünf-Prozent-Hürde

Die Grünen kommen unverändert auf 12 Prozent, das BSW auf 6 Prozent (minus 1 Prozentpunkt). FDP und Linke (beide 4 Prozent) würden derzeit den Einzug in den Bundestag knapp verpassen. Das Institut hat für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage 1.203 Menschen befragt, die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten.

Was die Abstimmung im Bundestag für die Regierungsbildung bedeutet, ist noch offen. Der Umfrage zufolge wäre eine Koalition aus Union und SPD möglich, Schwarz-Grün hätte keine Mehrheit.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar./gge/DP/he