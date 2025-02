WAHL 2025: Viererrunde der Kanzlerkandidaten mit Bürgerfragen

BERLIN (dpa-AFX) - In einer Viererrunde treffen die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) aufeinander. Am Donnerstag stellen sie sich in der ZDF-Sendung "Klartext" (19.25 Uhr) den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Wer­bung Wer­bung

In einem ersten TV-Duell am vergangenen Sonntag hatten sich Scholz und Merz einen Schlagabtausch geliefert. Nun kommen zwei weitere Kanzlerkandidaten dazu.

In den Umfragen liegt Merz seit Beginn des Wahlkampfs mit deutlichem Vorsprung vorn. Die Union kommt derzeit auf etwa 29 Prozent, Scholz und die SPD liegen dagegen mit 16 Prozent nur auf Platz drei hinter der AfD mit 20 bis 21 Prozent. Die Grünen liegen laut Umfragen derzeit bei 12 bis 14 Prozent./mee/DP/jha