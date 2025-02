WAHL 2025: Weidel verpasst Musk-Anruf - Ex-Bayern gratulieren Chrupalla

BERLIN (dpa-AFX) -AfD-Chefin Alice Weidel hat nach eigener Aussage einen Glückwunsch-Anruf von Milliardär Elon Musk nach der Bundestagswahl verpasst. "Ich hab heute morgen, als ich mein Telefon anmachte beziehungsweise draufgeschaut habe, entgangene Anrufe in der Nacht aus den USA erhalten, unter anderem auch von Elon Musk, der persönlich gratuliert hat", sagte Weidel bei einer Pressekonferenz in Berlin. Sie kündigte an, sie werde heute telefonieren, "mit wem, das werde ich Ihnen jetzt hier nicht sagen, weil das gewissen Vertraulichkeitsstufen unterliegt". Man sei im Austausch und im Gespräch mit allen Seiten "und dazu gehört auch die Trump-Administration in Washington". Musk, der US-Präsident Donald Trump berät, hatte sich im Wahlkampf für die AfD eingesetzt.

Chrupalla: Glückwünsche von ehemaligen Nationalspielern

Co-Parteichef Tino Chrupalla fügte hinzu, er habe von zwei Nationalspielern und ehemaligen Spielern des FC Bayern München Glückwünsche bekommen "Von daher auch viele Grüße an Uli Hoeneß ." Namen wollte Chrupalla nach der Pressekonferenz auf Nachfrage nicht nennen. Es handelt sich seinen Angaben nach aber um ehemalige Spieler auch der Nationalmannschaft.

Der Satz Richtung des Ehrenpräsidenten des FC Bayern dürfte ein Seitenhieb gewesen sein auf dessen AfD-kritische Äußerungen. Hoeneß hatte bei der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu Ehren des gestorbenen Weggefährten Beckenbauer Mitte Januar 2024 gesagt, er würde sich die WM-Stimmung von damals in Deutschland zurückwünschen, aber "die AfD will ich nicht dabei haben"./jr/DP/jha